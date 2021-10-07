مناقشة ترتيبات حملة التوعية من مخاطر المخدرات بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم، على ترتيبات انطلاق حملة التوعية من مخاطر إدمان المخدرات بوادي حضرموت، الذي تنفذها الشبكة المجتمعية بمؤسسة استجابة.



واستمع الوكيل التميمي من رئيس الشبكة ضياء العويني، والمشرفة على المشروع قمر جابر، لشرح عن الحملة التي تهدف لرفع مستوى الوعي العام وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال التوعية بأضرار المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع.

وأكد التميمي، دعم السلطة المحلية لجهود التوعية بمخاطر المخدرات من قبل منظمات المجتمع المدني..مشدداً على ضرورة مضاعفة جهود برامج التوعية من مخاطر المخدرات وانتشارها وترويجها لحماية وتحصين الشباب من هذه الآفة الخطيرة.