وكيل حضرموت المساعد يشيد بدور المبادرات الشبابية في تفعيل العمل التطوعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، بدور المبادرات الشبابية في تفعيل العمل التطوعي وترسيخ الوعي المجتمعي واستثمار طاقات الشباب بطريقة ايجابية وفعالة من خلال خدمة المجتمع في كافة المجالات .



ولفت وكيل المحافظة المساعد خلال لقائه، اليوم، رئيس وأعضاء فريق ويلنس الصحي، الى دور الفريق التطوعي الصحي في تعزيز قدرات الشباب لتنمية مجتمعاتهم عبر المبادرات والحملات التطوعية..مؤكداً وقوف السلطة المحلية ومساندتها ودعمها لجميع الأنشطة الشبابية التطوعية .

بدوره أوضح رئيس فريق ويلنس الصحي صالح بايعقوب، بأن فكرة تأسيس الفريق الذي يضم نخبة من طلاب كلية الطب بجامعة سيئون، يهدف الى المشاركة والمساهمة مع الجهات الصحية المختصة لتقديم خدمات مجانية واستشارات صحية لجميع أفراد المجتمع بكافة أطيافه ، والعمل على تعزيز ثقافة التطوع والعمل الانساني لدى الطلاب من خلال اقامة نزولات ميدانية وتنفيذ مخيمات طبية في القرى النائية التي تفتقر للخدمات والوعي الصحي .