كلشات تناقش مع مدراء فروع تنمية المرأة إقامة حملات توعوية عن السرطان ودورات تدريبية أخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

ناقشت مدير عام تنمية المرأة بمحافظة المهرة الأستاذة لبنى صالح كلشات ، بمكتبها اليوم، مع مدراء إدارات تنمية المرأة بالمديريات، جملة من القضايا والأنشطة منها إقامة حملات توعوية عن مرض السرطان في المناطق النائية، وإقامة بعض الأنشطة والدورات التدريبية في المهارات الحياتية.

