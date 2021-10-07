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كلشات تناقش مع مدراء فروع تنمية المرأة إقامة حملات توعوية عن السرطان ودورات تدريبية أخرى

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

ناقشت مدير عام تنمية المرأة بمحافظة المهرة الأستاذة لبنى صالح كلشات ، بمكتبها اليوم، مع مدراء إدارات تنمية المرأة بالمديريات، جملة من القضايا والأنشطة منها إقامة حملات توعوية  عن مرض السرطان في المناطق النائية، وإقامة بعض الأنشطة والدورات التدريبية في المهارات الحياتية.

 

وفي اللقاء أشادت  لبنى كلشات بجهود مدراء فروع إدراة تنمية المرأة من خلال إقامة الكثير من الدورات التأهيلية للمرأة في عدد من المجالات المختلفة.

 

وأكدت كلشات على أهمية تعليم المرأة وتنمية قدراتها لتقوم بدورها المجتمعي والأسري وتربية الأجيال تربية صحيحة وإخراج أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة والقضاء على الأمية والجهل.

 

وتم في الإجتماع تسليم أثاث  وأجهزة مقدمة من مشروع دعم واستقرار اليمن Giz لتنمية المرأة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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