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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلشات تناقش مع مدراء فروع تنمية المرأة إقامة حملات توعوية عن السرطان ودورات تدريبية أخرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021
الخليج 365 - متابعات
ناقشت مدير عام تنمية المرأة بمحافظة المهرة الأستاذة لبنى صالح كلشات ، بمكتبها اليوم، مع مدراء إدارات تنمية المرأة بالمديريات، جملة من القضايا والأنشطة منها إقامة حملات توعوية عن مرض السرطان في المناطق النائية، وإقامة بعض الأنشطة والدورات التدريبية في المهارات الحياتية.
وفي اللقاء أشادت لبنى كلشات بجهود مدراء فروع إدراة تنمية المرأة من خلال إقامة الكثير من الدورات التأهيلية للمرأة في عدد من المجالات المختلفة.
وأكدت كلشات على أهمية تعليم المرأة وتنمية قدراتها لتقوم بدورها المجتمعي والأسري وتربية الأجيال تربية صحيحة وإخراج أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة والقضاء على الأمية والجهل.
وتم في الإجتماع تسليم أثاث وأجهزة مقدمة من مشروع دعم واستقرار اليمن Giz لتنمية المرأة.