مدير صحة سيحوت يتلقي إعلاميين ونشطاء شبكات التواصل الإجتماعي لمناقشة الحملة التوعوية حول كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

التقى مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية سيحوت الأستاذ سعيد مبارك معرابي اليوم، الإعلاميين ونشطاء شبكات التواصل الإجتماعي في المديرية لمناقشة الحملة التوعوية بأهمية الوقائة من فيروس كورونا.



وفي اللقاء أكد معرابي على أهمية التوعية المجتمعية وحشد الطاقات في توعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا للحد من انتشاره بين أوساط المجتمع المحلي.

وأشار الى ضرورة تعزيز عمل التثقيف والتوعية ونشر الرسالة الهادفة حول فيروس كورونا ، وكذا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مجالات التوعية والوعظ حول التجنب من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

ولفت معرابي أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف وجهود الجميع من أجل القضاء على الحميات وفيروس كورونا حفاظاً على صحة المواطنين من خطر الأصابة.

ودعى معرابي الجانب الإعلامي والتوعوي إلى لعب الدور الفاعل لإنجاح الحملة وتعزيز الدور الإيجابي لأئمة وخطباء المساجد في التوعية والارشاد بأهمية العمل بطرق الوقاية لمجابهة جائحة كورونا.

حضر اللقاء مدير إدارة المنشأت الصحية الخاصة كرامة عوض باعبدة ورئيس فريق الإستجابة السريعة بالمديرية عمر عبدالله العدل ومدير إدارة التمريض بمستشفى سيحوت العام عوض براكي العمودي وفريق الإستجابة السريعة في المديرية.