البكري يزور الشخصية الرياضية البرغي ويطمئن على صحته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

زار وزير الشباب والرياضة الاستاذ نائف صالح البكري الشخصية الرياضية المهرية الكابتن علي سعيد عبده (البرغي) وذلك للاطمئنان على صحته .



وأوضح الوزير البكري إلى أن زيارة الكابتن البرغي تأتي في إطار اهتمام الوزارة بالكوادر الرياضية التي قدمت الكثير للرياضة اليمنية على مر التاريخ مشيدا بالانجازات والاسهامات التي قدمها البرغي للحركة الرياضية .

وأشار الوزير البكري إلى أن الكابتن البرغي يعد واحداً من أعلام الرياضة اليمنية في الداخل والخارج ، ومؤسس للحركة الرياضية والشبابية في محافظة المهرة وشارك في الكثير من البطولات المحلية وقدم عدة اسهامات وطنية .

ووجه الوزير البكري باعتماد تأليف كتاب يؤرخ الحركة الرياضية في المهرة بالاستفادة من ذاكرة الكابتن البرغي ، واعتماد تكاليف علاجه في الخارج وتخصيص راتب شهري، متمنيا له دوام الصحة والعافية .

من جهته أعرب الكابتن البرغي عن سعادته بزيارة الوزير البكري لبيته متمنياً الاهتمام أكثر بالجيل الجديد من الشباب وضروة الحفاظ عليهم من الوقوع في الكثير من المظاهر السلبية .

رافق الوزير البكري وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب الدكتور منير مانع لمع ووكيل وزارة الشباب لقطاع المشاريع المهندس محسن علي بيبك ووكيل أول محافظة المهرة الاستاذ مختار بن عويض الجعفري ووكيل الشباب الأستاذ بدر سالم كلشات ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة المهرة محمد عمر سويلم