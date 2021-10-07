شكرا لبحثكم عن خبر توقعات الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر المركز الوطني للأرصاد نشرته اليومية المتوقعة لأحوال الطقس ودرجات الحرارة في مختلف المحافظات خلال الساعات القادمة.

وتوقعت النشرة التي تابعها أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا إلى غائم، الفرصة مهيئة لهطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات ( لحج، تعز، اب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، غرب صنعاء، غرب عمران وغرب ذمار )، كما يتوقع أن تشمل الأمطار أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات ( البيضاء، أبين ، شبوه، حضرموت والمهرة ) وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية سيكون فيها طقس غائم جزئيا إلى غائم حار ورطب مع إمكانية هطول أمطار متفرقة على السواحل ( الغربية، الجنوبية والشرقية ) والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح السطحية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، شمالية غربية على السواحل الغربية وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على السواحل الشرقية والجنوبية.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً يتحول الى الغائم أحيانا، حار نسبيا، مع توقعات بهطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحارى محافظات المهرة وحضرموت، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائم جزئياً ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة على الأجزاء الجنوبية من ارخبيل، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها مابين15 إلى 25 عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الإخوة المواطنين :-

* في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وينصح بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم .

* سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتكون الضباب.