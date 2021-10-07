شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يكشف مدى تأثر عدن من الاعصار شاهين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الفلكي اليمني احمد بن عامر في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، عن التأثيرات التي سيحدثها إعصار شاهين على العاصمة عدن. وتوقع الفلكي بن عامر أن عدن ستشهد غدا الخميس أجواء غائمة يرافقها هطول أمطار خفيفة ستنعم خلالها المدينة بأجواء جميلة. كما لفت بن عامر إلى "اشتداد نسبة هطول الأمطار حسب التوقعات يوم الجمعة بأذن الله كما موضح في الصور". وتابع : "نكن حذرين ونتابع أولا بأول حتى أن حصل تغيير في التوقعات نطلق التحديرات وان شاء الله تكون أمطار خير لاهدم ولا ضرر". وشهدت مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، هطول أمطار غزيرة مساء الأربعاء، أحدثت سيول جارفة وأغرقت شوارع المدينة. اقرأ المزيد : إعصار شاهين يضرب اول مدينة في اليمن .. فيديوهات ترصد شوراع منكوبة وتسببت السيول التي تدفقت، في قطع طرقات وجرف سيارات بوسط المدينة.

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