مدير مكتب الزراعة بالمهرة يلتقي فريق من  مؤسسة ائتلاف الخير للتنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة المهندس سعيد علي القميري، اليوم، مدير مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول بمؤسسة ائتلاف الخير للتنمية الأستاذ صالح بامخشب.

وناقش اللقاء خطوات تنفيذ مشروع النقد مقابل العمل في المحافظة الذي يستهدف القطاع الزراعي والمزارعين.

حيث يستهدف المشروع مديريات الغيضة وسيحوت والمسيلة من خلال التدخل في إنشاء الجابيونات لحماية القرى والأراضي الزراعية من الانجراف أثناء تدفق السيول ومواسم الأمطار.

بدوره عبر مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة عن شكره للمؤسسة على التدخل بهذا المشروع الذي سيعود بالنفع للأراضي الزراعية والمباني.

وتم الاتفاق على نزول مدير المشروع إلى المواقع المستهدفة بمديرية الغيضة الذي تم تنفيذها من قبل السلطه المحلية والمشاريع التي لم تنفذ للآن ووضع الدراسة لعمل حواجز وجابيونات في المواقع.

حضر اللقاء الأستاذ ياسر سالمين منسق المشروع بمديرية الغيضة والمهندس وليد بن ناشىء مهندس المشروع بالمديرية والمهندس عبدالسلام عبدالحميد نائب منسق المشروع والأستاذ محمد سعيد كلشات متابعة وتقييم المشروع والاخ ايوب عبدالخالق مدير مكتب الزراعة بمديرية الغيضة.