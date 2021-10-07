مدير عام الصحة بالمهرة يدعو المواطنين إلى المساهمة في توعية المجتمع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

دعى مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك سعد جميع المواطنين في مديرية سيحوت والمهرة عامة من شخصيات إجتماعية وعقال الحارات ونشطاء شبكات التواصل الإجتماعي إلى المساهمة في عملية التثقيف والتوعية المجتمعية بأهمية الإلتزام بكل القرارات والإجراءات الإحترازية الصادرة عن الجهات الصحية بشأن وباء كورونا وذلك حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.



وأكد أن أعمال التوعية والتثقيف يسهم بحد كبير في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين وارشادهم حول الوقاية من الوباء ، مشدداً على ضرورة الأهتمام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من لجنة الطوارئ و السلطة المحلية والجهات الصحية لمواجهة هذا الوباء كاجراء استباقي واحترازي يتوجب القيام به تجنباً لانتشار المرض والحفاظ على وصحة وسلامة المواطنين عامة.

ووجه مكاتب الصحة إلى مواصلة دورهما الانساني ومضاعفة جهودهما بأشراك مختلف المرافق الرسمية المعنية ومنظمات المجتمع المدني ، مطالباً السلطات المحلية في مديريات المحافظة الى مساندة جهود مكتب الصحة وفق الامكانيات المتاحة بما يضمن كفاءة المرافق الصحية في تقديم خدمات صحية وعلاجية خلال جائحة كورونا.