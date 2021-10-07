رئيس نادي فرتك يوجه الشكر لوزير الشباب والرياضة ويشيد باعتماد تعشيب ملعب النادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

وجه رئيس نادي فرتك الرياضي، الثقافي، الاجتماعي بمديرية حصوين الأستاذ فهمي شملان ، خالص الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري، على توجيهاته الكريمة باعتماد مشروع تعشيب ملعب النادي وتعزيز بنيته التحتية.



وأشاد شملان بالدعم والاهتمام الكبير الذي يقدمه الوزير البكري لقطاع الشباب والرياضة في المهرة وما حققته الرياضة اليمنية عموما في ظل تولي معاليه مقاليد وزارة الشباب والرياضة، مشيرا في رسالة الشكر إلى أن نادي فرتك هو أحد أندية الدرجة الثانية وزعيم الأندية المهرية ويملك رصيد كبير من الانجازات وأرقام قياسية في البطولات ولديه ما يميزه كواحد من أفضل الأندية على مستوى الجمهورية.

وأكد شملان بأن فرتك لديه قاعدة شعبية كبيرة داخل الوطن وخارجه وأن إدارة النادي لديها خطة طموحة لتنشيط كافة الألعاب الرياضية والمسابقات الشبابية والثقافية والذهنية والفكرية، لافتا إلى أن تعشيب الملعب سيسهم في الارتقاء بلعبة كرة القدم للأفضل وإبراز المواهب الكروية الشابة ليظل فرتك يعتلي منصات التتويج وتحقيق طموحات جماهيره العريضة.