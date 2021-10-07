نيمر يدشن منصة أفيت الصحية الخاصة بالفعاليات التثقيفية الصحية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيحوت

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الاستاذ سالم عبدالله نيمر ومعه مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد صباح اليوم منصة أفيت الصحية الخاصة بنشر الفعاليات التثقيفية الصحية بالصوت والصورة .



ويأتي تدشين المنصة في إطار لقاء موسع أقامه مكتب الصحة بالمحافظة ضم أئمة وخطباء المساجد للتوعية بأهمية أخذ اللقاحات لكوفيد19 ،برعاية معالي الاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة وتنفيذ ادارة التثقيف والاعلام الصحي بمكتب الصحة وبالتنسيق مع مكتب وزارة الأوقاف والارشاد بالمحافظة .

وخلال اللقاء حث نيمر خطباء المساجد على توعية الناس بضرورة أخذ التدابير اللازمة للوقاية من الاصابة بالأمراض المعدية والخطيرة ، لافتاً إلى أن السلطة المحلية ستوفر كافة المستلزمات والمتطلبات الصحية وفق الامكانيات المتاحة .

وكان نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور مبارك بن مزيون أعطى نبذة عن اللقاحات وأهميتها موضحا كافة التساؤلات عن مدى فاعلية اللقاحات التي يتخوف الكثير من الناس من نتائجها ، مؤكداً على فاعليتها ومأمونيتها.

من جانبه ناشد مدير إدارة التثقيف والاعلام الصحي بالمهرة الأستاذ أمين حسن سعيد كل الشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ،والمثقفين ،ورواد مواقع التواصل أن يقفون الى جانب إدارة التثقيف في برامجها التوعوية ،معبراً عن شكره لمسؤولين التثقيف في المديريات على جهودهم المبذولة رغم إمكانياتهم المحدودة.

وأثري اللقاء بمجموعة من المداخلات من قبل أئمة وخطباء المساجد الذين أكدوا على المساهمة في توعية الناس بضرورة أخذ اللقاحات والأخذ بالإجراءات الصحية اللازمة.