مدرسة الدرعية تقيم حفل خطابي وتكريمي بمناسبة يوم اللغة المهرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

أقامت مدرسة الدرعية بمدينة الغيضة، اليوم، حفل خطابي وفني وتكريمي ضمن فعاليات يوم اللغة المهرية الذي يصادف الثاني من أكتوبر من كل عام بحضور وكيل محافظة المهرة الأول الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري وبرعاية كريمة من المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر ، بدعم من مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث، وإشراف مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.



وفي الحفل أكد الوكيل الأول أهمية الاحتفاء بيوم اللغة المهرية في التعريف بهذه اللغة التي يتكلمها أبناء المهرة والمضاربة جذورها في أعماق التاريخ باعتبارها إرث تاريخي يجب الحفاظ عليه من الاندثار ، لافتا إلى أن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر تولي هذا الجانب اهتمام كبير وتعمل على دعم مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث بما يمكنه من تحقيق أهدافه.

وأشاد بن عويض بالنحاحات التي حققها المركز في إثراء المكتبات العربية والعالمية بالدراسات والبحوث العلمية المتنوعة والمتعلقة باللغة المهرية وآدابها وتراثها وتاريخها وتوعية الإنسان المهري بتراثه اللغوي وتاريخه، وغرس ثقافة الحفاظ عليه وتنميته وتطويره.

وشمل الحفل على عدد من الفقرات الفنية المعبرة قدمتها زهرات مدرسة الدرعية ومدرسة السيدة عائشة أم المؤمنين وبراعم مدرسة التكنولوجيا الحديثة، كما تخلل الحفل عرضل مرئيا من قبل المركز، إضافة إلى جناح خاص بالصور الفوتوغرافية يحاكي عبق التاريخ المهري.

وفي ختام الحفل قدمت إدارة مدرسة الدرعية درع تكريمي لمركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث عرفانا منها بالدور الذي يلعبه المركز والقائمين عليه ممثلا بالاخوة أ. د. عامر فائل بلحاف رئيس المركز د. سعيد نجاذان القميري المدير التنفيذي وبقية أعضاء إدارة المركز.