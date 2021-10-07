شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور مالذي كشفت عنه الامطار في محافظة الجوف للمرة الثانية خلال العام الحالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت الأمطار في محافظة الجوف آثار عن حضارة سبأ للمرة الثانية على التوالي خلال العام الحالي .

وتداول عدد من الناشطين في منصات التواصل الإجتماعي عددا من الصور لهذه الآثار والتي ظهر فيها عدد من الأعمدة والتي تكشف عن بقايا آثار لقصر لأحد الملوك السبائيين والذي سكنوا في منطقة الجوف ومنطقة مأرب ومن خلالها حكموا اليمن .

ومازالت بقية الأعمدة مدفونة في الصحراء القريبة من مكان الأعمدة الظاهرة والتي تم نحت عدد من الصور فيها وهي عبارة عن حيوانات " الوعل " ذكر الغزال والذي كان يرمز للقوة في الحضارة السبائية .

وطالب الناشطون في منصات التواصل الإجتماعي بتحرك الحكومة اليمنية لتطويق المنطقة والحفرعن بقية الآثار وحمايتها وخاصة بعد تعرض الآثار اليمنية للنهب وخاصة بعد سيطرة المليشيا الحوثية والغير مكترثة بذلك .

هذا وعثر الأهالي آثار مماثلة قبل أكثر من أربعة شهور في محافظة الجوف بالقرب من منزل أحد المواطنين وهي عبارة عن أعمدة أحد القصور والتي قيل أنها للملكة السبائية غيثم في منطقة قرناو احد المدن التاريخية في الدولة السبئية .