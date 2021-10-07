شكرا لبحثكم عن خبر بالمدرعات ... الأمن القومي الحوثي يقتحم مسجدا للسلفيين في صنعاء ويعتقل شيخا سلفيا بارزا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقتحمت مليشيات الحوثي الإرهابية ، الأربعاء، مسجداً للسلفيين بالعاصمة صنعاء بعدد من المدرعات واعتقلت القائم على المسجد.

وقالت مصادر محلية أن مدرعات تابعة للأمن القومي الحوثي، تحمل عشرات العناصر المقنعين، اقتحمت مسجد الفتح في شارع بيحان حي القادسية بالعاصمة صنعاء.

وأكدت المصادر اعتقال القائم على المسجد، الشيخ السلفي "محمد القيسي" المكنى "أبو إسحاق، واقتياده إلى جهة مجهولة، عقب أداء صلاتي العصر والجنازة.

وبحسب المصادر فإن عناصر الأمن القومي، صادور جنبية القيسي، وأطلقوا الرصاص الحي بشكل مكثف داخل المسجد وخارجه لتفريق المواطنين الذين تجمعوا لمنع اعتقاله.