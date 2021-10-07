شكرا لبحثكم عن خبر غزلان ووعول مهربة من قبل مقيم يمني في قبضة السلطات السعودية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، ضبط غزلان ووعول، مهربة من اليمن، في منطقة جازان جنوب المملكة.
وقالت شرطة منطقة جازان أن مركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، قبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ضبط بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة.
وبحسب الشرطة السعودية جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويجدر الاشارة إلى أن حوادث تهريب الحيوانات البرية من اليمن، كثيرة، أعلنت السلطات اليمنية في أوقات سابقة افشال بعضها، فيما ينجح المهربون في حالات كثيرة.
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