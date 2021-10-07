شكرا لبحثكم عن خبر هجوم حوثي هستيري على مأرب ومعارك هي الأعنف والحصاد 40 قتيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعها في معارك خلال الساعات الماضية بجبهة المشجح في محافظة مأرب.

وأفادت مصادر ميدانية للمشهد اليمني أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية شنت هجوماً بأعداد بشرية هائلة في جبهة المشجح لتشتعل المعارك منذ منتصف ليل الأمس، ويسقط قرابة 40 عنصر حوثي فيما لاذ البقية بالفرار مع ساعات الفجر الأولى ليومنا هذا الخميس.

فيما شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في ساعات الخميس الأولى، عدة غارات جوية، في جبهات مأرب الغربية (شرقي اليمن).

وقالت مصادر عسكرية وميدانية أن طيران التحالف استهدف بعدة غارات، مواقع وتجمعات وآليات مليشيا الحوثي الإيرانية بجبهتي الكسارة والمشجح غربي مأرب.

وبحسب المصادر استهدفت المقاتلات تعزيزات ومدرعات حوثية في جبهة صرواح، غربي المحافظة.