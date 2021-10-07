شكرا لبحثكم عن خبر عملية عسكرية للتحالف استباقية ومفاجأة للحوثيين في محافظة الجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن عملية عسكرية استباقية مفاجأة لميليشيا الحوثي الارهابية، في محافظة الجوف (شمالي اليمن).
وقال التحالف العربي في بيان أنه دمر موقع للميليشيات بالجوف يستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيرة.
وأكد البيان تدمير طائرتين مسيرتين بالموقع مجهزتين لتنفيذ عمل عدائي وشيك ضد المملكة العربية السعودية.
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