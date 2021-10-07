شكرا لبحثكم عن خبر مدرعات الحوثيين تقتحم مأرب وتعتقل احد المشائخ وتنهب جنبيته ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقتحمت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، عصر الأربعاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2021م، بعدد من المدرعات مسجداً للسلفيين بالعاصمة صنعاء واعتقلت القائم على المسجد.

مصادر سلفية قالت لوكالة “خبر”، إن العشرات من عناصر الأمن القومي التابع للمليشيات الحوثية اقتحموا بالمدرعات مسجد الفتح في شارع بيحان حي القادسية بالعاصمة صنعاء، وهو أحد المساجد التابعة للسلفيين، وهم يرتدون الأقنعة التي تغطي وجوههم.

وأضافت المصادر، إن العناصر الحوثية اعتقلت الشيخ السلفي “محمد القيسي” المكنى “أبو إسحاق”، وهو القائم على المسجد، عقب أداء صلاة العصر وصلاة الجنازة لأحد الموتى، إلا أنه لم تعرف الأسباب بعد التي أدت إلى اعتقاله، حيث اقتادته المليشيات إلى سجونها، ونهبت جنبيته الخاصة (خنجر).

وطبقاً للمصادر، فإن عناصر الأمن القومي التابع للمليشيات أطلقت الرصاص الحي بشكل مكثف داخل المسجد وخارجه لتفريق المواطنين الذين تجمعوا لمنع اعتقال الشيخ السلفي القيسي.

تجدر الإشارة إلى أن المليشيات اقتحمت المسجد عدة مرات، واعتقلت الطلاب الدارسين فيه، وفرضت خطباء على المسجد من عناصرها، ولكنها لم تدم بسبب رفضهم من قبل المواطنين، حيث تم طرد خطيب حوثي فور صعوده المنبر.

وسبق أن اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً العديد من مراكز ومساجد السلفيين في اليمن، واعتقلت القائمين عليها والطلاب، ونهبت كافة محتوياتها، بالمقابل استبدلت القائمين بعناصر موالية لها.