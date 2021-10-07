شكرا لبحثكم عن خبر حيدر العطاس يكشف هوية قتلة الرئيس الراحل ‘‘صالح’’ إلى جانب الحوثيين وتفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف رئيس الوزراء الأسبق، حيدر أبوبكر ، أسباب الخلاف الرئيس السابق علي عبدالله ، وحلفائه الحوثيين، والذي انتهى بمقتله على أيديهم.

وقال العطاس في برنامج "الذاكرة السياسية" على قناة العربية، إن بداية الخلاف بين صالح والحوثيين، في الانتخابات الرئاسية، حينما أراد صالح إلقاء خطاب بمحافظة صعدة، ومُنع من ذلك.

وأشار العطاس إلى أن كثيرًا من الأطراف المحلية والدولية أرادت التخلص من صالح، لأنه أصبح مشكلة في ذاته ويختلق المشاكل لغيره.

وأوضح أن الحوثيين تخلصوا منه بعدما كبروا، مشيرًا إلى أن تحالفه معهم كان بهدف الانتقام من حزب الإصلاح، الذين يمثلون أبرز خصومه السياسيين.

وعن اللحظات الأخيرة في حياة صالح، أكد العطاس أن مقربين منه سهلوا عملية اقتحام معقله خلال انتفاضته في ديسمبر 2017، مشيرًا إلى أن أقرب المقربين منه ضجروا منه وقرروا التخلص منه وتسليمه للحوثيين.

ولفت إلى أن القتلة الحقيقيين هم الحوثيون، لأنهم ليسوا بريئين من دمه، وقُتل خلال المعارك معهم.

وقُتل الرئيس السابق صالح في ديسمبر 2017 على أيدي حلفائه الحوثيين، عقب إعلانه فض الشراكة معهم والدعوة إلى مواجهتهم، حيث انتهت باقتحام منزله وتصفيته.