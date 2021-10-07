شكرا لبحثكم عن خبر القوات الحكومية تعلن تقدما ميدانيا لها شرقي تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت القوات الحكومية، أن معارك تجددت مع مسلحي جماعة الحوثي، في ساعات مبكرة من صباح الأربعاء بمحيط جبل هان غربي مدينة تعز .

وسبق ذلك من مساء الثلاثاء، معارك مماثلة شهدتها الجبهة الشرقية، تمكنت فيها القوات الحكومية من إحراز تقدم ميداني.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن وحدات عسكرية، من اللواء 22 ميكا، نفذت عملية التفاف ناجحة على مواقع تمركز الحوثيين في وادي صالة شرق مدينة تعز، مكبدة إياها خسائر فادحة .

وتمكن مقاتلو تلك القوات، من استعادة عدد من المباني الحاكمة والسيطرة على خطوط إمداد للحوثيين وتحركاتهم في المنطقة .

كما قتل 5 من العناصر الحوثية، وأصيب 6 آخرين خلال المواجهات.