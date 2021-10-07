شكرا لبحثكم عن خبر وزير الشباب والرياضة يعزي وزير المالية في والده والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعث معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري، اليوم الأربعاء، برقية عزاء ومواساة لمعالي وزير المالية سالم صالح بن بريك وإخوانه "فائز، وعمر، وأحمد"، في وفاة والدهم الشخصية الوطنية والرياضية والاجتماعية المغفور له بإذن الله تعالى الوالد "صالح سالم بن بريك"، الذي وافاه الأجل اليوم الأربعاء.

وقال معالي الوزير في برقية التعزية التي نشرها على حسابة في تويتر،: "باسمي وكافة قيادات ومنتسبي وزارة الشباب والرياضة نتقدم باحر التعازي القلبية والمواساة الصادقة للأستاذ سالم صالح بن بريك وإخوانه فائز، وعمر، وأحمد، في وفاة والدهم الشخصية الوطنية والرياضية والاجتماعية المغفور له بإذن الله تعالى الوالد "صالح سالم بن بريك".

وأضاف، في الوقت الذي نشاطركم فيه الأحزان في مصابكم الجلل، فإننا ندعو الله العلي القدير، أن يتغمد روح الفقيد الطاهرة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان،

وإنا لله وإنا اليه راجعون.