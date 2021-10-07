شاهد بالفيديو.. كاميرا مراقبة توثق تحرش بفتاة يمنية محتشمة

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يزيد بن سلمان - شبوة - رصد مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة ، حادثة تحرش في محافظة إب اليمنية ، بفتاة محتشمة كانت تسير إلى جانب امرأة في الشارع ، وقام شاب كان على متن باص بالتحرش بها جسدياً بعدما سهل له السائق المهمة باقترابه منها والفرار بعدها .
الحادثة وقعت في شارع البحث ، قرب مقر البحث الجنائي ، وتمكن أحدهم من التقاط صورة للوحة الحافلة التي قام المتحرش بجريمته منها ، وسط مطالبات بالقبض على سائق الحافلة والمتحرش وجعلهم عبرة كونهم يمثلون خطراً على المجتمع ويهددون الاعراض والنساء في الأماكن العامة .
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