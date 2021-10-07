دولة ‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي استهداف مطار أبها السعودي بمسيرة مفخخة.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الخميس، فإن استهداف المطار يعد تصعيدا خطيرا وعملا جبانا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين.

وأضافت: "الاستهداف هو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين".

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأصيب 4 من العاملين بمطار أبها السعودي بإصابات طفيفة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه المطار.

وفي وقت لاحق، أعلن التحالف العربي تدمير موقع إطلاق الطائرة المسيّرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها.

ولفت إلى أن عملية الاستهداف بمحافظة صعدة شملت منصة وطاقم التفخيخ والإطلاق.

وتكثف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من وتيرة استهداف السعودية، عبر الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، التي تنكسر على يقظة قوات التحالف، الذي تقوده المملكة.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية في السعودية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.