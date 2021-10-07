مصدر طبي يكشف عن انتشار مرعب لحمى فتاكة في تعز

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر طبي عن الوضع الصحي والوبائي في محافظة تعز المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية. وقال المصدر لبوابتي إن مكتب الصحة سجل 5600 حالة اصابة بحمى الضنك في، محافظة تعز مند، بداية العام 2021. واوضح انه من بين الحالات 500 حالة جرى تسجيلها خلال سبتمبر الماضي.

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