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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مسؤولون حوثيون عن تغييرات مرتقبة في المؤسسات العليا التي يسيطرون عليها في صنعاء.

وقال أحمد سيف حاشد في تغريدة على تويتر أمس إن صراعات كبيرة تحتدم بين جهات غير مرئية قررت على ما يبدو إقالة الحكومة وحل ما بقي معهم من مجلس النواب الذين لا يصل عددهم إلى 30 عضوا بنسبة أقل من 10٪ من إجمالي قوام المجلس.

مليشيا الحوثي تتجه إلى إقالة حكومتها وحل نوابها مع تقدم المفاوضات السعودية الإيرانية

واتهم يحيى الحوثي عضو المجلس جهات غير مرئية بإدارة الحكم في صنعاء، في إشارة إلى احمد حامد مدير مكتب المشاط خصمه اللدود منذ سنوات.

وقال حاشد إن القادم أكثر سوادا على السكان في صنعاء مع ما يشبه التطهير الشامل.

وتزامنت هذه الأنباء مع تقارير كشفتها وسائل إعلام عربية عن تقدم جيد في المفاوضات السعودية الإيرانية بشأن اليمن.