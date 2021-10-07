شكرا لبحثكم عن خبر انفجار عبوة ناسفة بفريق انتشال الجثث في تعز ومصادر تكشف حصيلة الضحايا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل اثنين وأصيب ثالث من فريق انتشال الجثث التابع للجنة الوساطة المحلية لتبادل الأسرى والمختطفين في تعز جراء انفجار عبوة ناسفة في جبهة الكدحة.

وقالت مصادر محلي وطبية لبوابتي إن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من الجثث انفجرت بالفريق مساء اليوم أثناء قيامهم بالعمل الإنساني النبيل، متمثلاً في انتشال الجثث من جبهة الكدحة.

وأشارت المصادر إلى أن الجثث ما تزال في موقع مقتلهما في حين لم يجرؤء أحد على المخاطرة لانتشالهما خشية ان يكون هناك عبوات أخرى من التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية.