عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تأثيرات شاهين تصل اليمن.. أمطار غزيرة وسيول في حضرموت

الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365

ضربت تأثيرات المنخفض الجوي شاهين، حضرموت اليمنية محدثة أمطار وسيول جارفه اجتاحت مدينة المكلا عاصمة المحافظة والمناطق القريبه منها.



وأفادت مصادر محلية ونشطاء بتعرض مدينة الديس في المكلا (الجزء الساحلي من حضرموت) وكل أحياء المدينة إلى خسائر في الممتلكات جراء السيول التي شهدتها المحافظة.

ونشر نشطاء مقاطع مصورة لسيول تجرف سيارات في شوارع المكلا التي تحولت إلى ممرات لتدفق قوي للسيول في كل أنحاء المدينة.

ونجح منقذون شباب في إخلاء أسرة كاملة حوصرت داخل سياره في أحد شوارع المدينة وكادت السيول أن تجرفهم.

وتضررت المحلات التجارية والكهرباء والبنية التحتية للمدينة جراء السيول التي تتواصل في مناطق أخرى بمحافظة حضرموت.

وحذر خبراء الطقس من تأثيرات للاضطرابات الجوية يتوقع أن تبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة بعد توغل الرطوبة الاستوائية المصاحبة للمنخفض الجوي شاهين وانتشاراها في طبقات الجو المختلفة لأجزاء واسعة من اليمن.

وأشار الخبراء في تحذيراتهم التي نشروها على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن التأثيرات الجوية ستتواصل عبر موجات تصعيدية وتستمر لعدة أيام لتشمل مناطق واسعة من محافظات شبوة وحضرموت والمهرة ومأرب والجوف وابين والضالع ولحج والبيضاء ومحافظات المرتفعات الغربية من البلاد.

ودعا خبراء الطقس إلى اتخاذ احتياطات في المناطق الساحلية الشرقية وتخزين كميات كافية من الغذاء والاحتياجات الأساسية لمدة أسبوع كامل.

وتوقع الخبراء عواصف مصاحبة للأمطار من شأنها التأثير على شبكات الكهرباء، خصوصا في حضرموت وشبوه والمهرة.