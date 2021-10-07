شكرا لبحثكم عن خبر مدير مديرية طور الباحة.. مقتل موظف أطباء بلا حدود في نفس مكان التقطع للسنباني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه، عبد الرقيب البكيري، مدير عام مديرية طور الباحة، في محافظ لحج، بإلقاء القبض على عصابة تقطع، أقدمت على قتل موظف أطباء بلا حدود.

وقال البكيري، في مذكرة إلى مدير أمن المديرية، و قائد قطاع الحزام الأمني، في طور الباحة، بإلقاء القبض، على قاتلي سيف محمد الحرازي، من أبناء محافظة تعز، يوم الاثنين الماضي، في طريق المعهد المهني.

وبحسب المذكرة، فإن المكان الذي قتلت فيه الضحية الأخيرة، هو نفسه الموقع، الذي جرى فيه التقطع، للشاب عبد الملك السنباني قبل أكثر من شهر.

وأكد مدير مديرية طور الباحة، مخاطبا مدير أمن المديرية، و قائد قطاع الحزام الأمني " عملية التقطع في المكان نفسه متكررة، وعصابة التقطع معروفة لديكم كأجهزة أمنية ".