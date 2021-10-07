شكرا لبحثكم عن خبر بلقيس فتحى تُفجر الإنترنت بهذه الصورة غير المتوقعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فجرت النجمة اليمنية، بلقيس فتحي ، مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما نشرت صورة غير متوقعة عبر منصات السوشيال ميديا.

وظهرت في الصورة فتاة خليجية، شبيهة بالنجمة اليمنية، إلى درجة أن الجمهور والمتابعين، اعتقدوا في البداية أنها بلقيس نفسها.

وعلقت الفنانة بلقيس فتحي؛ على الصورة قائلة:”يا كثر شبيهاتي كثراه.. احسبها أنا”.

وبعدها أشتعلت مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، بصورة شبيهة النجمة اليمنية، وأكدت جميع التعليقات الشبه الكبير في ملامح الاثنتين.

يذكر أن مقطع فيديو انتشر في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه بلقيس فتحي تتحدث في بث مباشر مع فتاة خليجية تشبهها وتدعى "رحاب".

وطلبت النجمة اليمنية من تلك الفتاة ان تغني وراها بعض من اغنياتها ففعلت ذلك، وكان صوت الأخيرة مقارب لصوت بلقيس.

ومن جهة ثانية حازت بلقيس فتحي على ردة فعل واسعة من قبل الجمهور العربي بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية «جنوب الدرب» الذي قدمته مع المخرج سلطان العبد محسن، مؤخرًا.

قدمت بلقيس الأغنية باللهجة السعودية لتشكل ترند في السعودية وعدد من الدول العربية على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث وصلت نسبة المشاهدات الى اكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وظهرت النجمة اليمنية، في أغنية “جنوب الدرب” بملابس بدوية لإظهار تقاليد سكان هذه المنطقة العريقة التي لها تاريخ عريق في التراث والفلكلور.

وتعاونت بلقيس، في الاغنية مع الشاعر والمحلن تركي الشريف والموزع الموسيقي محمد سلطان. ومكس وماستر المهندس محمد عصمت، وتولى إخراج الفيديو كليب سلطان العبدالمحسن.