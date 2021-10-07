عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 4 إصابات طفيفة لعاملين بمطار أبها بعد اعتراض مسيرة حوثية

الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365

أصيب 4 من العاملين بمطار أبها السعودي بإصابات طفيفة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه المطار.



وبحسب ما أكده التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، الخميس، فإن زجاج بعض الواجهات الخاصة بالمطار تعرض للتهشيم.

وأشار التحالف إلى أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها الدولي تمثل "جريمة حرب".

وتابع: "نتخذ إجراءات عملياتية لتحديد مصادر التهديد المستخدمة في الهجوم على مطار أبها الدولي".

وتكثف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من وتيرة استهداف السعودية، عبر الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، التي تنكسر على يقظة قوات التحالف، الذي تقوده المملكة.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية في السعودية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.