عقب تحذير الأرصاد من عاصفة مدارية.. وزارة الصحة توجه برفع درجة الجاهزية القصوى 

المنامة - ياسر ابراهيم - وجهت وزارة الصحة اليمنية، الأربعاء، المستشفيات المركزية ومكاتبها بالمحافظات برفع درجة الجاهزية القصوى؛ لمواجهة أي طارئ عقب تحذير الأرصاد باحتمال وصول عاصفة مدارية.

ونصّ التعميم الصادر من وزير الصحة إلى المستشفيات المركزية ومكاتب الصحة بالمحافظات وفرق الطوارئ والاسعافات على ضرورة رفع الجاهزية القصوى لمجابهة أي طارئ.

وأشار التعميم إلى "التحذيرات الصادرة عن مراكز الأرصاد الجوية التي تفيد باحتمال تعرض البلاد لرياح وامطار رعدية شديدة".

وشدد على ضرورة رفع أداء اقسام الطوارئ والاسعافات في عموم المستشفيات العامة والخاصة وتعزيزها بالطواقم المتخصصة ورفع جاهزية فرق الطوارئ والاسعافات وتوزيع سيارات الإسعاف في الطرق العامة.

كما وجه برفد المستشفيات بما يلزمها من الأدوية والمستلزمات الطبية المتصلة بالطوارئ.

وشهدت محافظة حضرموت مساء الأربعاء امطارًا غزيزة، شهدتها مدينة المكلا عاصمة المحافظة، وسط تحذيرات من استمرار العاصفة وتضرر السكان المدنيين.