مأرب.. منظمة الهجرة تدعم 350 أسرة نازحة بالمساعدات النقدية 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أنها قدمت مساعدات نقدية لـ 350 أسرة نازحة، في محافظة مأرب، التي تستضيف أكبر عدد من النازحين في الجمهورية اليمنية.

وذكرت المنظمة في تغريدة مقتضبة على صفحتها في "تويتر"، أنها قامت بدعم أكثر من 350 أسرة في مخيم السويداء في مأرب، بالمساعدات النقدية لبناء مراحيض وحفر الصرف الصحي الخاصة بهم.

وأوضحت أنها قامت بهذا المشروع بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى "ضمان وصول الأسر النازحة إلى أنظمة الصرف الصحي الملائمة".