ثلاثة قتلى برصاص مسلحين في حوادث جنائية بمحافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل ثلاثة أشخاص برصاص مسلحين في مركز محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية، إن الشابين الشقيقين (طارق وصدام عبدالله حسن الشامي)، قُتلا برصاص مسلح يُدعى "عبدالله محمد القمادي" بمديرية المشنة.



وفي مديرية الظهار قٌتل (محمد علي الجعدي)، برصاص مسلح يُدعى ( وليد صالح الحاج).



وتأتي الحوادث في ظل ارتفاع الجرائم الجنائية وسط الفوضى الأمنية العارمة التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشي الحوثي الانقلابية.

