عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر موقعا لمفخخات الحوثي بالجوف

الخميس 7 أكتوبر 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تدمير موقع لمليشيات الحوثي بمحافظة الجوف يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيرة.



وأكد التحالف العربي، في بيان، تدمير طائرتين مسيرتين بالموقع كانتا مجهزتين لتنفيذ عمل عدائي وشيك ضد السعودية.

وقبل ساعات أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، استهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق في منطقة اللحية بمدينة الحديدة اليمنية.

وقال التحالف في بيان "تم تدمير 3 زوارق مفخخة جُهزت لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة".

وتابع "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة بمضيق باب المندب".

وتعرضت مليشيا الحوثي مؤخرا لضربات موجعة كبدتها آلاف القتلى والجرحى امتداد مسرح العمليات القتالية في مأرب والجوف وتعز وحجة والضالع والحديدة.

ومرارا أكد التحالف أن محاولات مليشيات الحوثي عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكثّف الحوثيون منذ بداية العام الجاري هجماتهم الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين والأعيان المدنية، في خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وسط موجة واسعة من الإدانات لهذه الاعتداءات.