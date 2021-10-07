عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ثالث عملية خلال ساعات.. التحالف يدمر مسيرة حوثية

الأربعاء 6 أكتوبر 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأربعاء، اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها بالسعودية.



وتابع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في بيان، أنه: " شظايا الاعتراض تناثر في محيط مطار أبها الداخلي".

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان التحالف العربي، تدمير موقع لمليشيات الحوثي بمحافظة الجوف اليمنية يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيرة.

وأكد التحالف العربي، تدمير طائرتين مسيرتين بالموقع كانتا مجهزتين لتنفيذ عمل عدائي وشيك ضد السعودية.

وسبق ذلك أيضا مساء الأربعاء، أن أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، استهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق في منطقة اللحية بمدينة الحديدة اليمنية.

وقال التحالف في بيان "تم تدمير 3 زوارق مفخخة جُهزت لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة".

وتابع: "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة بمضيق باب المندب".

وتعرضت مليشيا الحوثي مؤخرا لضربات موجعة كبدتها آلاف القتلى والجرحى امتداد مسرح العمليات القتالية في مأرب والجوف وتعز وحجة والضالع والحديدة.

ومرارا، أكد التحالف أن محاولات مليشيات الحوثي عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكثّف الحوثيون منذ بداية العام الجاري هجماتهم الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين والأعيان المدنية، في خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وسط موجة واسعة من الإدانات لهذه الاعتداءات.