شكرا لبحثكم عن خبر مجلس كلية التربية الضالع يعقد اجتماعه الدوري.. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الضالع/مشتاق الشعيبي

عقد مجلس كلية التربية الضالع جامعة عدن صباح اليوم الأربعاء اجتماعه الدوري في دورته التاسعة لشهر سبتمبر ٢٠٢١م.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه عميد الكلية الدكتور خالد أحمد الفقيه جملة من القضايا أهمها الوقوف على محضر اجتماع الدورة السابقة وإقراره وكذا الوقوف كشوفات الحضور والغياب لأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة خلال عملية الامتحانات حسب جداول المراقبة وتقارير رؤساء الأقسام.

ووقف الاجتماع على نتائج امتحانات الدور الأول للفصل الثاني من العام الجامعي 2021/2020م وتطرق إلى جملة من القضايا الطلابية واضعا الحلول والمعالجات اللازمة لها.

إلى ذلك ناقش مجلس الكلية مسألة القبول والتسجيل بالكلية والاستعداد لبدء الدراسة الفعلية للعام الجامعي الجديد 2022/2021م

كما وقف المجلس على التعاميم الصادرة من رئاسة الجامعة وأكد على التقيد والالتزام بمضمونها.