شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة اليمني يعلن حالة الطوارئ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح تعميما لجميع المستشفيات المركزية ومكاتب الصحة بالمحافظات وفرق الطوارئ والاسعافات برفع الجاهزية القصوى لمجابهة أي طارئ عقب التحذيرات الصادرة عن مراكز الأرصاد الجوية التي تفيد باحتمال تعرض البلاد لرياح وامطار رعدية شديدة. وشدد على ضرورة رفع أداء اقسام الطوارئ والاسعافات في عموم المستشفيات العامة والخاصة وتعزيزها بالطواقم المتخصصة ورفع جاهزية فرق الطوارئ والاسعافات وتوزيع سيارات الإسعاف في الطرق العامة. كما وجه برفد المستشفيات بما يلزمها من الأدوية والمستلزمات الطبية المتصلة بالطوارئ.

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