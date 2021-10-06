شكرا لبحثكم عن خبر مكتب الصناعة يطالب بائعي الأسماك في عدن بالترخيص والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - .أصدر مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن تعميما هاما لجميع باعة الأسماك واصحاب المفراش في عموم المديريات، بضرورة استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها التسويقي للعمل وفق الأطر القانونية.

ودعا مكتب الصناعة والتجارة اصحاب مفارش بيع الاسماك الى سرعة استخراج تراخيص مزاولة المهنة عبر الجهات المختصة في مكاتب الأشغال في المديريات (البلديات)، ومكاتب الأسماك، وبالتنسيق مع مكاتب الصناعة والتجارة في المديريات، مشيرة إلى أن هناك فرق رقابية ستقوم بعمليات المتابعة والرقابة وإغلاق جميع المفراش غير المرخصة وفي مده أقصاها أسبوع من تاريخ التعميم.

إلى ذلك أفاد مصدر في مكتب الصناعة والتجارة، أن هذا التعميم، أتى تنفيذًا لتوجيهات محافظ عدن، التي شددت على أهمية تنظيم الأسواق ووضع الضوابط المحددة لعمليات التسويق للأسماك حتى تصل هذه السلعة الغذائية المستهلك بدرجة أساسية وباسعار مقبولة ومعقولة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الاجراءات، ستتبعها إجراءات أخرى، بموجب نتائج الاجتماع المشترك الذي رأسه الدكتور رشاد شائع وكيل محافظة عدن، وضم مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن محمد العبادي، ورئيس هيئة المصائد ناصر النسي، والذي خلص إلى جُملة من التدابير والاجراءات أهمها، التزام هيئة المصائد بتحديد نشرة يومية حول أسعار الاسماك بموجب المزاد اليومي للبيع في سوق الحراج المركزي "الدوكيير" الذي استئنف نشاطه مؤخراً، وتحديد نسب وهوامش الربح للباعة بحيث يتم تعميم التسعيرة للمستهلك في السوق المحلي يوميا في وسائل الإعلام المختلفة.