شكرا لبحثكم عن خبر المبعوث الأممي "جروندبيرج" يلتقي فريق عن مجموعة مشاورات عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص / عدن - عاد نعمان

أستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن السيد/هانز جروندبيرج, صباح اليوم في مكتبه في مدينة عدن, فريق ممثل عن مجموعة مشاورات عدن AC.

أُستهل اللقاء بكلمة ترحيبية من السيد "جروندبيرج", معرباً عن سعادته بزيارة الفريق, من جانبها توجهت ميسر المجموعة السيدة/رضية شمشير, بالشكر والتقدير له, وقدمت نبذة تعريفية حول المجموعة.

تطرق النقاش إلى عدد من القضايا الهامة والطارئة على مستوى البلاد, الجنوب خاصةً, وتحديداً مدينة عدن, لا سيما واقع العملية السياسية, مستقبل المفاوضات والتسوية السياسة الشاملة, إيقاف الحرب وبناء سلام دائم, بالإضافة إلى تناول مستجدات الأوضاع وتطورات الأحداث, والصعوبات القائمة والتحديات الماثلة بشكل عام, وآفاق حلها ومعالجتها.

ثمن السيد "جروندبيرج", جهود ومساعي مجموعة مشاورات عدن, مشيداً بالتنوع فيها, النهج الواحد البناء في الفكر والطريقة الواضحة بالتعبير, التعاطي العقلاني مع الأمور وإستشراف المستقبل, مؤكداً أهمية إستمرار التواصل مع المجموعة, وتطلعه لعقد لقاءات أخرى, من جانبه أبدى الفريق إستعداد المجموعة; لمختلف أوجه التعاون معه; للقيام بأعماله وتأدية مهامه, وتمنى بالأصالة عن المجموعة, التوفيق والسداد له في القادم.

تسلم السيد "جروندبيرج" من السيدة "شمشير" ورقة عمل بعنوان: "كيف تقرأ المجموعة المشهد الراهن بعد تعيين المبعوث الأممي الرابع لليمن؟ .. وتحديداً إنعكاسات ذلك على مدينة عدن", وكذا نسخ من كتاب رؤية المجموعة "النهوض بأوضاع مدينة عدن..الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمسألة الأمنية".

تأسست مجموعة مشاورات عدن AC, في ديسمبر 2018م، ضمن برنامج "دعم الحوار السياسي" PDSP, الذي ينفذه منتدى التنمية السياسية PDF, بالشراكة مع مؤسسة بيرجهوف الألمانية BF, وتضم المجموعة نخبة متميزة من الكفاءات والقدرات، والباحثين والفاعلين في مجال النشاط العام في مدينة عدن.