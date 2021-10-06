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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يوجه برفع جاهزية المستشفيات والطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
وجه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح تعميما لجميع المستشفيات المركزية ومكاتب الصحة بالمحافظات وفرق الطوارئ والاسعافات برفع الجاهزية القصوى لمجابهة أي طارئ عقب التحذيرات الصادرة عن مراكز الأرصاد الجوية التي تفيد باحتمال تعرض البلاد لرياح وامطار رعدية شديدة.
وشدد على ضرورة رفع أداء اقسام الطوارئ والاسعافات في عموم المستشفيات العامة والخاصة وتعزيزها بالطواقم المتخصصة ورفع جاهزية فرق الطوارئ والاسعافات وتوزيع سيارات الإسعاف في الطرق العامة.
كما وجه برفد المستشفيات بما يلزمها من الأدوية والمستلزمات الطبية المتصلة بالطوارئ.