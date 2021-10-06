البركاني يهنئ نظيره المصري باحتفالات ذكرى انتصارات 6 أكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اليوم، برقية تهنئة إلى نظيره المصري الدكتور حنفي جبالي، بمناسبة احتفالات جمهورية مصر الشقيقة بالذكرى 48 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.



وقال البركاني في برقية التهنئة: يطيب لي وباسمي وزملائي أعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، أن أتقدم إليكم ولجمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً بأصدق آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى التي سجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ وستظل محفورة في وجدان الشعب المصري والأمة العربية بأكملها.

وأكد أن ذكرى انتصارات أكتوبر كانت وما زالت ملحمة تاريخية سيبقى أثرها في ذاكرة الأجيال، تلك الملحمة التي قادها الجيش المصري ووقف بجانبها الشعب المصري لدعمها، حتى حققت مصر النصر على عدوتها إسرائيل واستردت كل شبر من أراضيها، وأثبتت في 6 ساعات عبرت خلالها القناة، أن ما أُخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة.

وأضاف: أن الشعب اليمني لن ينسى مواقف مصر والقوات المصرية التي بذلت كل التضحيات للوقوف إلى جانبهم من خلال مساندتهم ومشاركتهم في تحقيق ثورة 26 سبتمبر المجيدة، ومواصلة تلك المواقف الأصيلة لمصر العروبة مع أشقائهم في اليمن ومشاركتها الْيَوْمَ في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد انقلاب ميليشيا الحوثي المدعوم إيرانيًا، وهذا ما يؤكد للجميع أن الجيش المصري كان وما زال وسيظل دائمًا سندًا للأمة، والحصن المنيع للمنطقة بالكامل، ولنا في التاريخ الكثير من الشواهد الأخوية، التي تجسد عمق العلاقات التاريخية بين بلدينا الشقيقين .. معبرا عن أمنياته لمصر وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.