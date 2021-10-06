اتحاد الكرة يكرم منتخب الفوز بعد الفوز على سلطنة عمان

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يزيد بن سلمان - شبوة - موقع الاتحاد اليمني لكرة القدم أجرى نائب رئيس الاتحاد العام لكرة القدم حسن باشنفر مكالمة هاتفية مع بعثة منتخب اليمن الأولمبي بعد انتهاء المباراة التي جمعت منتخبنا بالمنتخب العُماني بالفوز بهدف دون مقابل وهنأ نائب رئيس الاتحاد لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري لما حققه المنتخب بالفوز على المنتخب العماني والتعادل مع المنتخب الكويتي وتصدر المجموعة الأولى وأبلغهم تهنئة الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد لهم بالفوز وبما قدموه من مستوى رائع وأداء رجولي وما حققوه من نتيجتين أفرحوا بهما الشعب اليمني الذي ينتظر تتويج ذلك المستوى بالفوز في المباراة القادمة والتأهل وتحفيزه لهم ولما قدموه ولتقديم الأفضل في المباراة القادمة بمكافأة كل لاعب وعضو في البعثة بخمسمائة دولار لكل شخص وطالبهم باشنفر بمواصلة الأداء المشرف وعدم الركون لنتيجتي المباراتين السابقتين والتركيز على تقديم الأداء المتميز وتحقيق النتيجة الإيجابية في المباراة القادمة

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