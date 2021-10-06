شكرا لبحثكم عن خبر إحباط عملية تفجير تستهدف شخصيات قيادية في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السلطات الأمنية في حضرموت إحباط محاولة تفجير بواسطة ثلاث عبوات ناسفة بمديرية شبام، التابعة لمديريات الوادي والصحراء. وتمكن مهندسو المتفجرات بالمنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجيش من تفكيك 3 عبوات ناسفة في منطقة عريشان بمديرية شبام، زرعتها عناصر إرهابية. وتم زرع العبوات، بطريقة كمين وهي "عبارة عن شرك خداعي وربطها مع بعضها". وكانت العبوات تستهدف شخصيات قيادية واثارة الفوضي وإقلاق السكينة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط عملية تفجير تستهدف شخصيات قيادية في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.