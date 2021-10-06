اليمن والفاو تبحثان أولويات مشاريع وخطط قطاع الزراعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، اليوم، مع مدير البرامج بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اندريا بيرلوف، ومساعد ممثل الفاو في اليمن الدكتور محمد سلّام، أولويات مشاريع وخطط قطاع الزراعة.



وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في تنفيذ مشروع تعزيز القدرة على الصمود والذي ستنفذه منظمة الفاو بمديريتي تبن بمحافظة لحج وخنفر بمحافظة أبين، بتكلفة إجمالية عشرة مليون يورو، وكذا مشروع إنشاء مركز مكافحة الجراد في محافظة عدن الممول من البنك الدولي.

وشدد الوزير السقطري، على ضرورة دعم تطوير البنية التحتية وإقامة المشاريع التنموية المستدامة، والتي تعد من أولويات الوزارة والتي تحرص على الاهتمام والنهوض بها لمواكبة تحديات المرحلة الراهنة.

من جانبه أكد ممثل مدير البرامج في الفاو، استعداد المنظمة تقديم الدعم اللازم للقطاعين الزراعي والسمكي في اليمن والذي يعول عليهما شريحة واسعة من السكان.