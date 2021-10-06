اجتماع بتعز يناقش آلية معالجة الجرحى بمستشفيات المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي اليوم، مع رؤساء ومدراء المستشفيات الحكومية الاوضاع الطبية وعلاج الجرحى بالمحافظة.



واكد وكيل المحافظة على ضرورة تعاون الجميع لعلاج الجرحى وان السلطة المحلية تعمل جاهدة على متابعة الحكومة في اعتماد موازنة خاصة بجرحى المحافظة بالاضافة الى متابعة المبالغ المعتمدة والموجه بصرفها من قبل الحكومة لعلاجهم.

واستعرض مدراء المستشفيات الاوضاع الطبية والاشكالات والاحتياجات الطبية لتقديم خدمات الرعاية الصحية للجرحى وغيرهم.. فيما استعرض رئيس لجنة الجرحى أوضاع الجرحى وحاجتهم للعناية اللازمة وعلاجهم بشكل مستمر اضافة الى استقبال ومعالجة الجرحى الجدد وضرورة عمل آلية لعلاجهم في المستشفيات الحكومية تنفيذا لقرار اللجنة الأمنية بمعالجة الجرحى في المستشفيات مجانا واعتماد 20 مليون شهريا للمستشفيات التي ستعالج الجرحى لشراء المستلزمات الضرورية لاستمرارية علاجهم وتقديم الرعاية الصحية والعناية بهم.