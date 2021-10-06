مناقشة الوضع الوبائي في مديرية سيحوت بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر اليوم، مع مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عوض سعد، الوضع الصحي بالمحافظة، وخطط مواجهة الموج الثالثة من فيروس كورونا "كوفيد 19" في مديرية سيحوت.



واستعرض مدير الصحة الوضع الوبائي في مديرية سيحوت ومحافظة المهرة، خلال الفترة الراهنة واحصائيات عن عدد حالات الإصابة المؤكدة والإجراءات الاحترازية العاجلة الذي يجب اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا.

واطلع نيمر على جاهزية مستشفى سيحوت والإمكانيات المتوفرة لدى القطاع الصحي والاحتياجات العاجلة لمواجهة الجائحة، وكذا دور السلطات المحلية وضرورة التواصل والتنسيق بشأن دعم جهود المكتب الصحة في هذا الجانب.