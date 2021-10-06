أركان المنطقة العسكرية الثالثة: مليشيا الحوثي تلقت ضربات موجعة جنوب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة، العميد الركن عبدالرقيب دبوان أن مليشيا الحوثي الإيرانية، تلقت على مدى الأيام القليلة الماضية ضربات موجعة على يد أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية في جبهة حريب، جنوب محافظة مأرب.



وأضاف في تصريح لـ "سبتمبر نت"، إن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية يواصلون تسطير أروع الملاحم البطولية وأن قوات الجيش كسرت عشرات الهجمات التي شنتها تلك العصابة الاجرامية، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد أن كبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ولفت العميد دبوان إلى أن العشرات من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي سقطوا على امتداد خط المواجهات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش ورجال المقاومة.. مؤكداً أن عدداً كبيراً من جثث عناصرها ما تزال متناثرة على جبال وشعاب مديرية حريب، ولم يتم انتشالها.

وأشاد بالدور الكبير لطيران تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، الذي استهدف بعدّة غارات جوية مركزة تجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثي في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب ودمرتها.