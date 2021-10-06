معين عبدالملك يعزي وزير المالية في وفاة والده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى وزير المالية سالم بن بريك، في وفاة والده، الشخصية الاجتماعية والرياضية والاقتصادية صالح سالم بن بريك، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل والانجاز.



ونوه الدكتور معين عبدالملك، في برقية العزاء، بمناقب وصفات الفقيد وما عرف عنه من من نزاهة مهنية وخدمة الناس واصلاح ذات البين، وادواره النضالية واسهاماته الاجتماعية والرياضية، وما أبداه من تميز وقيادة في مجال العمل الاقتصادي.

وعبر رئيس الوزراء عن خالص العزاء وعظيم المواساة لوزير المالية وجميع إخوانه وافراد وكافه ال بن بريك بهذا المصاب الأليم.. داعياً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه وزملائه واصدقائه وجميع محبيه الصبر والسلوان.