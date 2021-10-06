‏نائب الرئيس يعزي وزير المالية في وفاة والده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بوزير المالية سالم صالح بن بريك، عزاه بوفاة والده صالح سالم بن بريك، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



وأشار نائب رئيس الجمهورية، خلال الاتصال، إلى مناقب الفقيد التي جسدها طيلة حياته الحافلة بالعطاء الوطني، وأدواره في الجانب الرياضي وخدمة أبناء المجتمع وإصلاح ذات البين.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.