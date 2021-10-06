بحيبح: الجيش والمقاومة بإسناد التحالف يسطرون معركة للتاريخ وسينتصرون على الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاه اللواء الركن مفرح بحيبح، إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل والمواطنين بمختلف توجهاتهم يسطرون اليوم معركة للتاريخ، دفاعاً عن الأرض والعرض والدين والكرامة.



وأضاف اللواء بحيبح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن العدو الحوثي فتح معركة جديدة على امتداد 60 كم، وكان يظن أنه سيحقق هدفه ويتجاوز المنطقة ولكن مساعيه خابت أمام صلابة الجيش والمقاومة ورجال القبائل وسيظل عاجز أمام ضربات الأبطال.

وأشاد اللواء بحيبح، بالبطولات والتضحيات التي يسطرها المقاتلون في مختلف الجبهات.. قائلا للأبطال: "شكراً لكم أقبل التراب الذي تحت أقدامكم.. أنتم اليوم تسطرون التاريخ وتصنعون المجد".

ونوه بالالتفاف المجتمعي الكبير حول قوات الجيش من قبل المواطنين ورجال القبائل الذين لا يوجد بيت إلا وقدّم شهيداً في معركة الدفاع عن الوطن والكرامة.

ودعا بحيبح، الجميع إلى توحيد الصف الوطني وتجاوز الصغائر لمصلحة الوطن، كما دعا بحيبح، المواطنين وأبنائهم إلى عدم الانسياق وراء أوهام المليشيا الحوثية والسماح لها باستغلالهم والزج بهم إلى محارق الموت.

وقال: ما لم نقبل ببعضنا ونتكاتف لاستعادة دولة المواطنة المتساوية والنظام والقانون فسنخسر جميعاً، فالحوثي لا يقبل إلا أن يكون سيدًا ونحن عبيد وهذا المنطق تجاوزناه وقاتله من سبقنا ولم يكن في محزم الواحد منهم سوى 10 طلقات وكان يضع الحجر على بطنه من الجوع أما نحن اليوم فنمتلك من الإمكانيات ما نقاتل بها سنوات.

وثمن قائد محور بيحان، دعم وجهود ومساندة القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، لقوات الجيش والمقاومة ضد الحوثيين.. وكذا ثمن الدعم والإسناد المباشر لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تقدم الغالي والنفيس لدعم معركة العروبة ضد أذناب إيران.